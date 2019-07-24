0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini Bünyan ile sürdürdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini Bünyan ile sürdürdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta Sarız ve Pınarbaşı ilçelerini, hafta sonu Özvatan ve Sarıoğlan’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bugün de önce Bünyan’ı ardından da Tomarza’yı ziyaret etti. Bünyan’da İlçe Belediyesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’ni de gezdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan’ı AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte ziyaret etti. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Bünyan Belediyesi’ne ziyarette bulundu.


AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, tüm ilçeleri Başkan Memduh Büyükkılıç ile ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Memduh Başkanımızın önderliğinde muhteşem bir sinerji yakalanmış durumunda” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç da 16 ilçeyle dayanışma içinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Geçen hafta Pınarbaşı ve Sarız’daydık, sonra Özvatan ve Sarıoğlan’a gittik, şimdi Bünyan’dayız, biraz sonra Tomarza’ya gideceğiz. Durmak yok koşmaya devam diyoruz. Dayanışma ve belediye başkanlarımızla işbirliği içinde ilçelerimize yapılması gereken hizmetleri; hükümetimizin yaptığı takip edilmesi gereken yatırımları konuşuyor, paylaşıyoruz ve birlikte güzel işler yapıyoruz. Bizleri seven ve güvenen Bünyanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı’na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tablosunu hediye etti. Bünyan Belediye Başkanı Altun da Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu’na kendilerinin karakalem portresini takdim etti.


ŞEHİT EMANETLERİ SERGİLENDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediyesi’nin ardından Kadın ve Gençlik Merkezi’ne geçti. Başkan Büyükkılıç, Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ni 15 Temmuz şehitlerimizden Bünyanlı Polisimiz Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit ile birlikte gezdi.


Şehitlerin asla unutulmayacağını ve ilahi mesajda da şehitlerimizin ölmediğinin vurgulandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimizin bizlere şefaatçi olmasını diliyoruz. Onlar şahadet mertebesine erişmeseydi bizler burada bu konuşmaları yapamaz ve buralarda olamazdık. Şehitlerimiz ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozdular. Bizler onlara minnettarız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı
    1. Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı
    2. Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel..
    3. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    4. Van'da iki terörist teslim oldu
    5. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    6. Başkale’de örgütten kaçan 2 terörist..
    7. Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara..
    8. İşaret dili kursiyerlerine..
    9. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    10. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    11. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    12. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    13. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    14. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    15. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    16. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    17. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    18. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    19. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    20. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    21. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    22. Bitlis'te terör operasyonu
    23. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    24. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    25. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    26. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    27. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    28. Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın..
    29. Haradinaj "susma" hakkını kullandı
    30. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr...
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?