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Başkan Büyükkılıç: "Halkımızın çok daha konforlu bir şehir hayatı sürdürmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
Başkan Büyükkılıç: "Halkımızın çok daha konforlu bir şehir hayatı sürdürmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşımda da yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi Dağ Yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı 15 Temmuz Bulvarı’na trompet kavşak modeliyle bağlayacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Bulvarı’nın ilk etabında da asfaltlama çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi’yi Talas’a bağlayacak olan 11 kilometre uzunluğundaki 15 Temmuz Bulvarı’nda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, bulvarın ilk etabında asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını da söyledi.


15 Temmuz Bulvarı bağlantısı için yeni bir alt geçit daha planladıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “15 Temmuz Bulvarı’nı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na trompet kavşak ile bağlayacağız. Trompet kavşak ihalesini 8 Ağustos Perşembe günü yapacağız. Trompet kavşakta bir adet 11X27 metre ebatlarında alt geçit olacak. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı genişletmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla 450 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı yapılacak. Bu önemli yatırım için projemizi ve ihale hazırlıklarını tamamladık. İhaleden sonra inşaata başlayarak kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın çok daha konforlu bir şehir hayatı sürdürmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
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