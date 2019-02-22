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Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir kıymetini biliriz"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

22 Şubat 2019 Cuma 10:50
Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir kıymetini biliriz"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Mermerciler Odası tarafından düzenlenen programa katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Geçmişte toptan bakkaliye yapmış bir babanın evladı, esnaf çocuğu olarak esnaflığın ve esnafımızın kadir kıymetini bilirim.” dedi.


Mermerciler Odası Başkanı Halit Suvar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç ve Mustafa Palancıoğlu’nun yanı sıra Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Mermerciler Odasının üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Mermerciler Odası Başkanı Halit Suvar yaptığı konuşmada “ Şehrimiz mermer ustası yetiştirmekle ünlüdür. İlimizde traverter, bazalt ve Kayseri taşı diye bilinen andezit taşı, sarı ve siyah taş mamulleri üretilmektedir. Ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde Kayseri taşları başarı ile kullanılmak, dünyanın birçok yerinde talep görmektedir. Memduh Başkanımızın sitelerin hayata geçirilmesini ne kadar önemsediğini inşaat malzemeciler için yapılan tesisten biliyoruz. Mermerciler Odası olarak yeni dönemde üyelerimizle birlikte siteleşme mantığı içerisinde hareket etme gibi bir çalışmamız olacak. İnanıyorum ki, başta Memduh Başkanımız olmak üzere tüm başkanlarımız ve ilgili kurumlar destek olacaktır. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”dedi.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç’da yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;


“Bir seçim arifesinde bulunuyoruz. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Kayserimiz çok şükür iyi bir konum ve marka şehir haline geldi. Bundan sonra markaları üreterek şehrimizi daha da ön plana çıkartmak için gayret göstereceğiz. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Kamu kurum kuruluşlarının dayanışması şehrimizin en büyük kazanımıdır. Biz sizleri seviyoruz, minnettarız. Sizlerin desteği olmasa bizler buralarda bulunmayız. Buralar önce kulların tabii ki sonrasında Allah’ın rızasını kazanma yerleri. Kulun gönlüne gireceksin ki, Allah’ta seni sevecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gönül Belediyeciliği derken “Mazeretlere sığınmadan, Hizmet üretin” ve gönüllerde yer edinin diyor. Biz de bu mantık içerisinde ortak akıl ile şehrimizi birlikte yönetmeye talibiz. Kayseri’mizde siteleşmeyi hepimiz önemsiyoruz. Mermerci kardeşlerimiz bizim olmazsa olmazımız. Mermercilik alanında hem ülkemiz de hem de dünyanın birçok yerinde Kayseri mermerinin tercih edilmesi şehrimiz adına çok önemli bir kazanımdır. Biz işte yeni dönemde bu değerleri daha ön plana çıkartacak gayretin içerisinde olacağız. Mermerci esnafı kardeşlerimizin daha tertipli, düzenli, Ar-Ge mantığını önemsemelerine fırsat verme anlayışı içerisinde yapılan işi daha nitelikli hale getirmek ve en önemlisi mermerimizi işlenmiş olarak ihraç etmeyi asli görevimiz olarak göreceğiz. Biz sizlerin yanındayız. Siteleşme konusundaki makul taleplerinizi hayata geçirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacak, el birliği ile çalışacağız. Bu toplantıyı tertip eden başta Başkan Halit Suvar olmak üzere katılım sağlayan tüm mermerci esnafımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:50
  1. doğa

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