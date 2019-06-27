0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, Doğal Ürünler Bahçesi’nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:10
Başkan Büyükkılıç, Doğal Ürünler Bahçesi’nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımın gelişmesi ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin teşvik edilmesine yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Çiftçi Akademisi ve gacer buğdayı üretimine ilişkin iki önemli projeden de bahsetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında bulunan Doğal Ürünler Bahçesi’ni ziyaret etti. Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üretim alanlarını gezen Başkan Büyükkılıç, üreticilerle de sohbet etti. Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üreticiler Başkan Büyükkılıç’a yetiştirmiş oldukları organik ürünlerden ikram ettiler. İncelemeleri sonrası organik tarımın gelişmesine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Tarım Orman Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile işbirliği haline kurulan Doğal Ürünler Bahçesi’nde üretilen organik ürünlerden tüm vatandaşları yararlanmaya davet etti.


Açıklamasında Çiftçi Akademisi’nden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Çiftçi Akademisi yapmak suretiyle çiftçilerimize istedikleri bilgiyi sağlayacağız. Projemizi, Tarım Orman il Müdürlüğü ve üniversitelerimizin ziraat fakülteleriyle işbirliği halinde hayata geçireceğiz” dedi.



“GACER BUĞDAYI BÖLGEMİZİN DEĞERİ”


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çok sayıda faydası bulunan gacer buğdayı hakkında da açıklamalarda bulundu. Gacer buğdayının Develi bölgesinde üretildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalışacağız. Gacer buğdayı çölyak hastaları için de önemli. Glutenin en az olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan gacer buğdayı bölgemizin bir değeri. Üretimi artırarak katma değer sağlamak istiyoruz. Bu arada nostaljik bir de değirmen yapacağız. Su ile çalışacak olan bu değirmen sadece gacer buğdayını öğütecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:10
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne veda etti
    1. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    2. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    3. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    4. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    5. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    6. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    7. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    8. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    9. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    10. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    11. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    12. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    13. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    14. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    15. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    16. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    17. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    18. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    19. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    20. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    21. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    22. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    23. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    24. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    25. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    26. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    27. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    29. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    30. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!