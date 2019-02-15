Başkan Büyükkılıç, Çiçekçiler Sokağı esnafını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri meydanında yer alan Çiçekçiler Sokağı’ndaki esnafı ziyaret etti, çiçekçiler sokağında bulunan vatandaşlara birer çiçek hediye ederek Kayseri hakkındaki izlenimlerini sordu.

Çiçekçiler Sokağının Kayseri meydanına ayrı bir güzellik ve zenginlik kaktığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çiçekçiler Sokağının Kayseri’nin en işlek sokaklarından biri olduğunu söyledi.

Çiçekçiler Sokağı esnafı ile yapılan görüşmeler neticesinde Mimarsinan parkı ve Kayseri meydanına uyumlu ve daha dikkat çekici bol ışıklandırılmış bir yapı planlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç "Esnaf Dostu Belediye olarak bugün Kayseri meydanında yer alan Çiçekçiler Esnafını gezdik. Esnaflar ve vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Sağ olsunlar bizleri çiçekler ile karşıladılar bizde bu vatandaşlarımıza birer çiçek hediye ederek gönül aldık. Çiçekçiler Esnaf arkadaşlarımıza bol kazançlar temennisinde bulunduk” dedi.