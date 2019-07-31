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Başkan Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile önemli bir görüşme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
Başkan Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile önemli bir görüşme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin prestij projelerini Ankara’da da takip etmeye devam ediyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile önemli bir görüşme yaptı. Hava İkmal Millet Bahçesi projesinin detaylarını Bakan Kurum ile paylaşan Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de görüşmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da bazı bürokratlarla da görüştü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’daki temasları çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’la yaptığı görüşmelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.


Ziyaretin ana gündem maddesi Hava İkmal Millet Bahçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri tarafından projesi hazırlanan Hava İkmal Millet Bahçesi ile ilgili Bakan Kurum’a detaylı bilgiler veren Başkan Memduh Büyükkılıç, proje üzerinde açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan projenin, sonbaharda temelini atmayı planladıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Murat Kurum ile Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ve Camii Kebir Dönüşüm Projesi ile ilgili de görüşmelerde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara’daki temasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın ile Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’le de görüşmeler yaptı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
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