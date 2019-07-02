0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi şantiyelerini gezerek çalışmaları takip etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

02 Temmuz 2019 Salı 11:34
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi şantiyelerini gezerek çalışmaları takip etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem yapmış olduğu koordinasyon toplantıları hem de teknik gezilerle projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kale İçi, Mimarsinan Parkı’ndaki Engelsiz Çocuk Evi, Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti, Konkasör ve Atölye Tesisleri ile Terminal Katlı Kavşağı çalışmalarını yerinde takip etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilk durağı Kayseri Kalesi oldu. Kaleye girmeden önce Cumhuriyet Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Kayseri Kalesi’nde restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, yürüyüş yolları için yapılan çalışmaları da takip etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kale içine yapılan Arkeoloji Müzesine geçti. Müzeyi gezen Başkan Büyükkılıç, Arkeoloji Müzesi’nin taşınma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.


Engelsiz Çocuk Evi tamamlandı


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nin ardından Mimarsinan Parkı’nda yapılan Engelsiz Çocuk Evi’ne geçti. Hayırsever Zafer Ateş’in yapımını üstlendiğini ve Yüksel Ateş’in isminin verildiği Engelsiz Çocuk Evi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, inşaatın tamamlandığını ve tesisin çok yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı’nda bulunan Engelsiz Çocuk Evi’ndeki incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Asfalt Plenti, Konkasör ve Atölye Tesisleri’ni de gezdi. Başkan Büyükkılıç, tesislerde yapılan çalışmalar ve asfalt üretimiyle ilgili bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Osman Kavuncu Bulvarı’nda yapımı devam eden Terminal Katlı Kavşağı’na geçti. Katlı kavşaktaki çalışmaları takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışmalarda sona geldiklerini belirterek önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını ve kavşağı en kısa zamanda hizmete açacaklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya’da Madımak olaylarında ölenler anıldı
    1. Çankaya’da Madımak olaylarında ölenler..
    2. Girişimcileri 4 milyonluk yatırımla..
    3. PSG transferi resmen açıkladı!
    4. Fortune 500 Türkiye'de lider TÜPRAŞ oldu
    5. Bu salıncakta sallanmak cesaret ister
    6. Mevduata sigorta limiti yükseliyor
    7. Yaşlı kadının safra kesesinden 450..
    8. Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
    9. Nalbantlık tarihe karışıyor
    10. Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi
    11. ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla..
    12. Vali Doğan, Arsuz’da incelemelerde..
    13. Bayramı ülkesinde geçiren..
    14. Adana’da ambulansa yol vermeyen..
    15. Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık..
    16. Robotik futbol takımından Avustralya..
    17. Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri:..
    18. Gevaş’ta sebze üretimi
    19. Husilerden Suudi Arabistan’a yeni..
    20. DGS adaylarının eğitim bilgilerini..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız