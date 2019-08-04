0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, Bünyan-Karakaya Pilav Şenliği’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:26
Başkan Büyükkılıç, Bünyan-Karakaya Pilav Şenliği’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun programlarına rağmen ilçeler ve mahallelerdeki şenliklere katılarak halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Bünyan’ın Karakaya Mahallesi’nde yapılan Seyit Halil Devletli’yi Anma ve Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Karakaya Mahallesi’nin su sorununu çözmek için Kurban Bayramı sonrası ihale yapacaklarını açıkladı.


Bünyan’ın Karakaya Mahallesi’nde yapılan Seyit Halil Devletli’yi Anma ve Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Şenlik alanını gezerek vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve vatandaşlara pilav dağıtan Başkan Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada bir de müjde verdi. Karakaya Mahallesi’nin su problemini bildiklerini ve bir an önce çözülmesi için talimat verdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu sorunu çözmek bizim dönemimize nasip oldu. KASKİ’miz gerekli projeyi hazırladı. 6 milyon TL’lik yatırımla su sorununu çözüyoruz. İnşallah Bayramdan hemen sonra ihalesini yapıyoruz. Siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ayrıca Karakaya yolunu da en güzel şekilde yapacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen Ödülü’
    1. Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen..
    2. Şehitkamil’in arşivi yeni yerine..
    3. Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer..
    4. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
    5. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
    6. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
    7. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    8. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    9. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    10. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    11. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    12. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    13. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    14. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    15. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    16. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
    17. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
    18. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
    19. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
    20. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
    21. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
    22. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
    23. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
    24. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
    25. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
    26. Klima bakımı için arayarak..
    27. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
    28. lifebox Kurban Bayramı’na hazır
    29. İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır..
    30. Başak Koleji’nden kurumsal iş birliği
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak