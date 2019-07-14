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Başkan Büyükkılıç, "Bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ’Kadim Hisarcık Derneği’nin pilav etkinliğinde yaptığı konuşmasında, "Bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:58
Başkan Büyükkılıç, "Bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ’Kadim Hisarcık Derneği’nin pilav etkinliğinde yaptığı konuşmasında, "Bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık Alparslan Türkeş Parkı’nda düzenlenen ’Kadim Hisarcık Derneği’nin pilav etkinliğine katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, şehitler için saygı duruşundu bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.


Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "15 Temmuz hepimiz için önem arz eden, FETÖ ihanetinin, FETÖ kalkışmasının adeta bu ülke insanına reva gördüğü bu haince harekata karşı siyasi kaygı gözetmeden, düşünce farklılığı gözetmeden, cinsiyet gözetmeden el ele kenetleneceğiz ve yarın akşam hep beraber Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız. Bu bayrak göklerden inmeyecek, ezanın sesi susmayacak diyorsak, bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız. Her işimizi sonra yaparız ama birliğimizi ve beraberliğimizi erteleyemeyiz. El ele gönül gönüle ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında Şehitlikten Cumhuriyet meydanına yürüyeceğiz" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, etkinliğe katılan vatandaşlar pilav ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:58
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