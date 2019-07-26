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Başkan Büyükkılıç: "Bosna’yı kendimizden ayrı görmüyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından Bosna Hersek’in Mostar şehrinde açılan kurslara katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:55
Başkan Büyükkılıç: "Bosna’yı kendimizden ayrı görmüyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından Bosna Hersek’in Mostar şehrinde açılan kurslara katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Bosnalı kardeşlerimizle Talas Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Bosna’nın gönlümüzde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, “Bosna’yı kendimizden ayrı görmüyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte açtığı KAYMEK kurslarıyla gönül köprüsü kurduğu ve aynı zamanda kardeş şehrimiz olan Mostar’dan bir heyet ilimize geldi. Bosnalı gençler, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilk günlerinde Bosna’ya bir mektup göndererek gönül bağlarımızın kuvvetlenerek devam edeceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç’a bizzat teşekkür etmek istediklerini belirttiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bosnalı gençlerle Talas Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nin muhteşem Kayseri manzarası eşliğinde gençlerle sohbet etti ve Kayseri ile ilgili düşüncelerini sordu. Kayseri’den giden eğitmenlerden Kayseri ile ilgili çok şey öğrendiklerini ifade eden Bosnalı Gençler, Kayseri’nin çok güzel bir şehir olduğunu belirttiler. Mostar’daki KAYMEK kurslarına Bosnalı gençlerin büyük ilgi gösterdiğini de ifade eden gençler, bu kursların çok faydalı olduğunu dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Bosna’nın Türk insanının gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Sizleri Kayseri’de görmekten, Aliya İzzetbegoviç’in neslini burada misafir etmekten onur duyuyoruz. Gerek Bosna gerekse kardeş şehrimiz Mostar bizim için ayrı bir anlam ifade etmekte. Farklı zamanlarda Bosna’yı ziyaret ettim. Bosna’yı bizden bir parça olarak gördüm. KAYMEK ile hem sizlere faydalı olmak hem de Müslüman Türk kültürü ile buluşmanıza katkı sağlamak amacıyla çaba gösteriyoruz. Bu anlamda çok güzel dönüşümler alıyoruz. Bu da bizi yüreklendiriyor. Oradaki çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdürme konusunda irade gösteriyoruz. Bosna’yı kendimizden ayrı hissetmiyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın” diye konuştu.


Bosna heyeti ile birlikte gelen Mostar Kuran Okuma Merkezi Müdürü Süleyman Cikotiç de Türkiye için her zaman dua ettiklerini ifade ederek, “Sizin burada güçlü olmanız bizim Bosna’da güçlü olmamız demektir. Birlik beraberlikle daha da güçlü olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:55
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