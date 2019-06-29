0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:15
Başkan Büyükkılıç, “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yenilenebilir enerji üreten firmaların katılımıyla gerçekleşen Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor programına katıldı. Kayseri’nin ve ülkemizin bu alandaki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ülkemizin tam bir güneş cenneti olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte katıldığı “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” konulu toplantıda sektör temsilcilerine hitap etti. Ommer Otel’de düzenlenen toplantıda güneş enerjisi açısından en verimli bölgenin Orta Anadolu Hattı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu hat üzerindeki Kayseri’nin önemini vurguladı.


“KAYSERİ’NİN 319 MW KURULU GÜCÜ VAR”


Yenilenebilir enerjinin gerek çevre, gerek dönüşüm, gerekse dışa bağımlılık açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrimizin günümüz itibarıyla 319 MW kurulu gücü olduğunu belirterek, “1 adet biyokütle, 1 adet rüzgar enerjisi, 2 adet doğal gaza dayalı kojenerasyon, ve 348 adet güneşe dayalı olmak üzere toplam 367 adet lisanssız elektrik üretim tesisi bulunmaktadır. Amacımız bunların sayısının artması yönünde gayret göstermektir. Güneş enerjisi öncelikle yüksek potansiyeli, kullanım kolaylığı, yenilenebilir ve çevre dostu özellikleri ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabilecek niteliktedir. Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren tesis sayısı hızla artmaktadır. Bu da Türkiye’nin elektrik enerjisi potansiyeline önemli katkı sağlayacak ve ilerleyen süreçte ithalatı da azaltacaktır. 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam enerji üretiminin yüzde 6’sı güneş enerjisi santrallerinden sağlanmıştır” dedi.


“ÜLKEMİZ DÜNYA SIRALAMASINDA 12’İNCİ SIRADA”


Ülkemizin kurulu güç anlamında dünya sıralamasında 12’inci sırasında yer aldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alana diğer ülkelerden çok daha geç girmemize rağmen 17 yıllık AK Parti iktidarımız süresince devlet politikası olarak alım garantisi verilmesi ve ciddi teşviklerle desteklenmesiyle başta İç Anadolu olmak üzere çok değişik yerlerde bu yatırımlara rastlanmakta ve sayı dünyaya öncülük edecek şekilde hızla artmaktadır.”


Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hakim hissedarı olduğu KCETAŞ’ın 20 MW kurulu gücünde GES ve 14,3 MW kurulu gücünde HES tesisine sahip olduğunu da kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selimiye’nin gölgesinde ‘kırmızı dipli mumla’ Kırkpınar daveti
    1. Selimiye’nin gölgesinde ‘kırmızı dipli..
    2. Widodo ve Erdoğan'ın G20'deki görüşmesi
    3. Bozcaada’da ölümle sonuçlanan kavganın..
    4. Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Giresun’da boğulma: 1 kişi kurtarıldı,..
    6. Bahreyn’e küfür etmeyi yasakladılar
    7. Matbaacılar Federasyonu başkanlar..
    8. Patentli yerli tıbbi cihaz sayısı..
    9. Yeşilyurt’ta festival coşkusu
    10. Erdoğan kukla Prens Selman'ın yüzüne..
    11. Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor’a..
    12. Başkan Büyükkılıç, “Anadolu Güneşi..
    13. Hatay’da 8 göçmen yakalandı
    14. Hatay’da minibüs ile otomobil..
    15. EC Boxing’in galası ses getirecek
    16. Avrupa Birliği gemi tesisleri..
    17. Emniyet ekiplerinin şüphelendiği..
    18. Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon..
    19. 18 branşda açılan yaz spor okullarına..
    20. Bozyazı’da polise mukavemette bulunan..
    21. G-20'de Modi-Erdoğan görüşmesi
    22. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı..
    23. Karaman’da asfalt çalışmaları sürüyor
    24. Bisikletinin frenleri tutmayan genç..
    25. 658 yıllık heyecanda geri sayım başladı
    26. CHP'li belediyelere sıkı takip
    27. Eyüpsultan’da 800 adet saman balyası..
    28. Almanya’da Avrupa Spor ve Kültür..
    29. Bingöl’deki ‘Son Çekim Operasyonu’nda..
    30. Kocaeli’de otobüs sürücüleri, yola..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı