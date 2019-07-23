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Başkan Büyükkılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

23 Temmuz 2019 Salı 12:24
Başkan Büyükkılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Büyükkılıç, daha güçlü kurum ve kuruluşlara sahip Kayseri’nin çok daha güçlü bir şehir olacağını belirtti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basının milletin müşterek sesi olduğunu ifade ederek, bu anlamda basın mensuplarının görevlerini en iyi şekilde yapmaları için herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Sansürlerden arınmış özgür bir basının ülkenin geleceği için de önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tarafsız ve özgür basın önemli bir denetim mekanizması ve yol gösterici konumundadır. Bu anlamda basınımızın sansürsüz bir şekilde hizmet vermesini önemsiyor ve destekliyoruz. Ancak basınımızın devletimizden, milletimizden, inancımızdan ve değerlerimizden yana taraf olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’deki tüm sektörler ile tüm kurum ve kuruluşların çok daha güçlü olmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Güçlü kurumlar güçlü bir şehir için gereklidir. Şehrimizin çok daha güçlü, çok daha gelişmiş ve çok daha tanınan bir şehir olması için meslek odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin, sağlık kurum ve kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özel şirketlerimizin ve elbette ki basın kuruluşlarımızın çok daha güçlü olması şehrimizin faydasınadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bakışımız budur ve bu doğrultuda kurum ve kuruluşlarla iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramını canı gönülden kutluyor, mutlu, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:24
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