Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk ziyaretlerini Gebze’nin şehitlerinin ailelerine gerçekleştiriyor. Gebzeli hemşehrilerine de konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit aileleri ile bir araya geliyor. Başkan Büyükgöz ilk olarak, şehit Ömür Ergül, Oğuzhan Demir ve Erdem Demir’in evlerine konuk oldu.Şehit ailelerine sabırlar dileyen Başkan Büyükgöz, “Onlar bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz. Allah hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Siz değerli şehit aileleri onların bizlere emanetlerisiniz. Ne şehitlerimizin ne de onların kıymetli aileleri olan sizlerin haklarınızı asla ödeyemeyiz. Her zaman yanınızdayız” dedi.

Başkan Büyükgöz’e şehit ailesi ziyaretleri sırasında belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner ve Kocaeli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Demir eşlik etti.