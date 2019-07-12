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Başkan Büyükgöz’den Gebzelilere ankete katılım daveti

Gebzeli hemşehrilerinin görüş ve önerilerini en sağlıklı şekilde almayı hedefleyen Başkan Büyükgöz, vatandaşları internet üzerinden yapılan ankete katılmaları konusunda ricada bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:29
Başkan Büyükgöz’den Gebzelilere ankete katılım daveti

Gebzeli hemşehrilerinin görüş ve önerilerini en sağlıklı şekilde almayı hedefleyen Başkan Büyükgöz, vatandaşları internet üzerinden yapılan ankete katılmaları konusunda ricada bulundu.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin fikir, görüş ve önerilerine ayrı bir önem veriyor. Gebze’yi geleceğe taşıyacak proje ve hizmetlere imza atmak üzere ekibiyle birlikte hızla başlayan Başkan Büyükgöz, belirlenen yol haritasına katkı sunmak amacıyla bir anket çalışması başlattı. Gebze Belediyesi’nin internet sitesinde kolaylıkla ulaşılabilen ankette Gebzelilere, “Nasıl bir Gebze Hayal Ediyorsunuz?, Gebze’nin en önemli sorunu size göre nedir?, 5 yıllık dönemde hangi işlere öncelik verilmelidir?” gibi toplamda 6 soru yöneltiliyor. Başkan Büyüköz, Gebzeli hemşehrilerini düzenlenen ankete katılmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:29
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