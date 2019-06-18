0553 313 94 23

Başkan Büyükgöz, ‘Yaz Okulları’nın eğitimcileriyle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Yaz Okulları’ 2019 eğitim süreci değerlendirme toplantısında eğitimcilerle bir araya geldi.

18 Haziran 2019 Salı 14:24
Başkan Büyükgöz, ‘Yaz Okulları’nın eğitimcileriyle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Yaz Okulları’ 2019 eğitim süreci değerlendirme toplantısında eğitimcilerle bir araya geldi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Yaz Okulları’ 2019 yılı eğitim dönemi öncesinde eğitimcilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Sardunya Nikah Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eğitimcilerden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Büyükgöz, “Siz değerli öğretmenler topluma faydalı olacak nesiller yetiştirmek için bu görevleri üstlendiniz. Bu iş menfaat işi değil gönül işidir. Bizler belediye olarak fiziki işleri zaten gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında temel meselemiz sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği olacak” dedi.


Eğitimlerin önemine değinen Büyükgöz, “Güzel bir nesil yetiştirmek, dününü bilen tarihini bilen, bu günü bilen ve yarınlara umutla bakan ve nasıl olması gerektiğini bilen bir gençlik yetiştirmek bizlerin amacı olmalı. Bizlerin temel gayesi bu. Bizlerin sizlerden beklentileri bu çerçevede olacak. Sizler geleceği inşa edecek olan çocukların, gençlerin sadece öğreticisi değil aynı zaman da eğiticisi olacaksınız” diye konuştu.


Toplantı sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaz okulu eğitimcileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:24
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte Mursi için gıyabi cenaze namazı
    1. Başkentte Mursi için gıyabi cenaze..
    2. TKİ Tavşanlı Linyitspor’da Akın Şirin..
    3. Mursi için Edremit Körfezi’nde gıyabi..
    4. Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i..
    5. "MAK Araştırma Şirketinin partimizle..
    6. Uyuşturucu zanlıları adliyede
    7. Rusya Duma’sı INF’nin durdurulması..
    8. PKK yazarları: AKP-MHP mutlaka..
    9. Gençlerden Ecdada Mektup
    10. İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü..
    11. Minikler “Tohumlu Çiçek Kalemler” ile..
    12. 3. Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik..
    13. Başkan Uysal, İtalya’da
    14. Bartın Üniversitesi Öğrencisi Elif..
    15. Altına sığındığı ağaç hayatının sonunu..
    16. Muhammed Mursi için Alaplı’da gıyabî..
    17. Büyükşehir’den Dolandırıcılara Karşı..
    18. Koltuk lekelerinden kurtulmak hiç bu..
    19. "Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin..
    20. Portekizli Lopes, Denizlispor’da
    21. Başkan Erdoğan konuşuyor
    22. Toprakla buluşan çocuklar, iyi tarım..
    23. Elazığ’da Mursi için gıyabi cenaze..
    24. Gün ortası haber özetleri
    25. İHH’dan Mursi açıklaması
    26. Üniversite sağlık personeli alımları..
    27. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    28. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    29. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    30. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması