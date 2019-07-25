0553 313 94 23

Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi’ni ziyaret etti

KOCAELİ (İHA) – Hürriyet Mahallesi’ ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
Başkan Büyükgöz Hürriyet Mahallesi’ni ziyaret etti

KOCAELİ (İHA) – Hürriyet Mahallesi’ ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun ziyaretçi ve hizmet trafiği içerisinde mahalle ziyaretlerine de devam ediyor. Başkan Büyükgöz son olarak Hürriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Gebze Cemevi yönetimine sabah saatlerinde konuk olan Başkan Büyükgöz daha sonra, mahallede de incelemelerde bulundu. Gebze Cemevi Şube Başkanı Teslim Yıldız ve yönetimi tarafından ağırlanan Büyükgöz, “Tüm Gebze’nin, herkesin başkanı olarak toplumumuzun her kesimiyle iletişimimizi ve muhabbetimizi sürdürüyoruz. Bizleri konuk eden Cem Evi yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Gebze’mizi el ele gönül gönüle hep birlikte yarınlara taşıyacağız inşallah” dedi.


Ziyaretin ardından Başkan Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Organik sebzelerde "kurutma" mesaisi
    1. Organik sebzelerde "kurutma" mesaisi
    2. Suriye Medya Birliğinden "İdlib"..
    3. İngiltere'den İran'a karşı donanma..
    4. Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Dentapol Ordu’ya açılıyor
    6. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye..
    7. Başkentte kurban satışı başladı
    8. Ukrayna'nın Rus tankerini alıkoyması
    9. İsveç'te tutuklu Amerikalı şarkıcıya..
    10. Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta..
    11. İİT'den Somali'deki intihar..
    12. Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz..
    13. DGS puanları fizyoterapi
    14. Malezya Başbakanı Mahathir'e fahri..
    15. CHP'li eski vekil açıkladı: Ali..
    16. Milli Savunma Bakanlığında kritik..
    17. Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı
    18. ABD'li heyetle görüşen Akar'dan açıklama
    19. Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu
    20. Malazgirt Zafer Anıtı’nda çevre..
    21. "Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    22. Eda Erdem Dündar: "Avrupa..
    23. Evin kombisinden yılan çıktı
    24. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    25. Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"
    26. Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile..
    27. Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz..
    28. Dev kaya parçası evin üzerine düştü
    29. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün..
    30. DGS puanları hemşirelik
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı