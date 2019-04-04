Başkan Büyükgöz, görevi resmen devraldı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi merkez binasında gerçekleşen törende göreviGebze Belediyesi eski başkanı Adnan Köşker’den teslim aldı.

Cumhur İttifakı adayı olarak 31 mart yerel seçimlerinde Gebze Belediyesi başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz, görevi resmen devraldı. Gebze Belediyesi Başkanlık makamında Gebze Belediyesi eskibaşkanı Adnan Köşker’den Başkanlık mührünü teslim alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmetlerinden dolayı Köşker’e teşekkür etti.Devir teslim törenin ikinci ayağı olarak merkez bina önünde gerçekleşen törende Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar gerçekleştirdikleri teşekkür konuşmalarında 31 Mart seçimlerinde verdikleri destekler için Gebzelilere teşekkür etti.

Veda konuşması gerçekleştiren Başkanı Adnan Köşker, “Bu tür görevler hizmet makamlarıdır. İki dönem bu hizmeti en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve bu gün görevi Zinnur Başkan’a devrediyoruz. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sizlerden de haklarını helal etmenizi diliyorum. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun” dedi.

Törende konuşan Başkan Zinnur Büyükgöz, 31 Mart seçimlerinin tüm ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “İnşallah bundan sonrada burada bir gayretin bir çabanın içerisinde olacağız. Bu çabanın adı hizmet olacak, gönül belediyesi olacak. İnşallah birlikte çok güzel işlere imza atacak birlikte yol yürüyeceğiz. Allah akıl, iman ve sağlık nimetinden mahrum etmediği sürece haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmadık ve ayrılmayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Başkan Zinnur Büyükgöz eski Başkan Adnan Köşker’e emekleri için teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.