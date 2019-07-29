Başkan Büyükgöz Bosna’da

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından Glamoç şehrinde yaptırılan eğitim ve kültür merkezinin açılışına katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bosna’da eğitim ve kültür merkezi açılışına katıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından Bosna Hersek’in Glamoç şehrinde yaptırılan Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışında birlik üyesi Gebze’yi temsil etmek üzere Bosna’ya gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve İslam Birliği işbirliğinde yapımı tamamlanan ve dualarla açılışı gerçekleştirilen eğitim ve kültür merkezinin töreninde Gebze’yi temsil eden Başkan Büyükgöz, “Bosnalı Türk kardeşlerimizin faydalanacağı bu güzide eser hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.