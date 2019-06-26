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Başkan Büyükakın verdiği sözü yerine getiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Üçyol esnafının meydandaki yol ve araçları park etme alanı talebi için çalışmaları başlattı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:42
Başkan Büyükakın verdiği sözü yerine getiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Üçyol esnafının meydandaki yol ve araçları park etme alanı talebi için çalışmaları başlattı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareleri seçimleri öncesi ve sonrası İzmit Üçyol mevkiinde ki esnaflardan ve vatandaşlardan gelen talebi yerine getirmek için çalışma başlattı. Vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için kolları sıvayan Başkan Büyükakın, Üçyol bölgesindeki parke taşları ve vatandaşların duraklama yapabilmeleri için genişletme ve cep durakların yapılmasını içeren çalışma öncesi denetleme yaptı.


Vatandaşların ve esnafların çok memnun kaldığı çalışma için halkımızdan gelen talepleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Büyükakın, “Bizim için önemli olan halkımızın ne istediğidir. Esnafımızın daha güzel ve bereketli iş yapması için Üçyol mevkiisinde genişletme, cep parklanma ve parke taşlarının asfaltlanması için gerekli çalışmayı başlatacağız. Biz kenti halkımızla beraber yönetiyoruz. Sahadan her türlü bilgiyi alıyor, adım adım bu talepleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:42
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