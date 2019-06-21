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Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz vatandaşımızın mutluluğudur”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

21 Haziran 2019 Cuma 15:52
Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz vatandaşımızın mutluluğudur”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Belediye otobüsünde unutulan çocuğu, üç saat boyunca aracında misafir ederek ailesine teslim eden UlaşımPark A.Ş.’de görevli sürücü İsa Yıldırım’ı makamında konuk etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a ait Gebze Otobüs Garajı’nda şoför olan İsa Yıldırım’ın dikkati sayesinde beş yasındaki Abdullah Karabiber’i, Dudayev parkından hat kodu 550 ile Çayırova istikametine doğru seferine çıktığında unutulduğunu fark etmişti. Gerekli önlemleri ve aldığı eğitimleri tek tek uygulayarak Abdullah’ı ailesine teslim eden İsa Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ödüllendirildi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç ve Ulaşımpark Genel Müdür Vekili Zafer Aydın’ın da yer aldığı birliktelikte otobüs şoförü Yıldırım’ı dikkatinden dolayı kutlayan Büyükakın, “En öncelikli hedefimiz vatandaşımıza kaliteli bir şekilde hizmet etmektir. Biz de bu maksatla arkadaşlarımıza gereken tüm eğitimleri veriyoruz. Hangi durumda ne yapmaları gerektiğini tek tek kendilerini anlatıyoruz. İşte bu eğitimlerin sonucu olarak örnek modellerimizden birisi olan İsa kardeşimiz bugün yanımızda. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.


İsa Yıldırım’ın aldığı eğitimleri tek tek uyguladığını vurgulayan ve örnek davranışından dolayıtebriklerini sunan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde otobüste unutulan bir yavrumuz vardı. İsa kardeşimiz aynadan bu çocuğumuzun durumunu fark ettiğinde kendisine verilen eğitimleri tek tek uyguladı. Ailesini aradı, kurumuna bilgi verdi ve unutulan yavrumuzu koruma altına alarak ailesine teslim etti. İsa kardeşimize bu örnek davranışından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda örnek modellerimizi de ödüllendiriyoruz ki diğer çalışanlarımıza örnek olsun.Maksadımız vatandaşımızın azami derecede mutlu olmasıdır. Varlık sebebimiz vatandaşımızın mutluluğudur. Bu hassasiyeti gösterdiği için, liyakatle Büyükşehir Belediyemizin ve bizlerin yüzünü ak ettiği için ve bunun yanında bizlere gurur yaşattığı için İsa kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Karşılaştıkları olay ve durumlara karşı nasıl davranılması gerektiğini aldığı eğitimler sonucunda öğrendiğini dile getiren UlaşımPark Şöförü İsa Yıldırım, “Üç buçuk yıldır UlaşımPark A.Ş’de çalışmaktayım. Aldığımız eğitimler sonucunda karşılaştığımız olay ve durumlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere UlaşımPark’taki yöneticilerimize bizlere verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Nerede güzel bir iş ve hareket varsa aldığımız eğitimler ile birlikte başkanımızdan aldığımız güçle yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:52
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