Başkan Büyükakın, "Türkiye’de darbeler tarihi 1908’de başladı’’

AK Parti Kartepe ilçe teşkilatının 63. ilçe danışma toplantısına katılan Başkan Büyükakın, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve darbe tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe ilçe teşkilatının genişletilmiş 63. ilçe danışma toplantısına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına gelerek Milli İrade meydanında hazır bulunan tüm teşkilat üyelerine yaptığı konuşmada teşekkür eden Başkan Büyükakın, “15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin üçüncü sene-i devriyesini hep birlikte meydanlarda milletimizle birlikte andık. O hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi hep birlikte andık. Tam 251 vatan evladı biz bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşam sürelim diye tankların önünde durdular, mermilerin üzerine yürüdüler. Binlerce gazimize ve onların ailelerine de şükran borcumuz var. Onları unutmak, onları unutturmak gelecek nesillere aktarmamak bu ülkeye en büyük kötülük olur” dedi.

“Türkiye’de darbelerin tarihi 1908’de başladı” diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Evvelinde de vardı, daha eskisinde başka oyunlar da oynanmıştı. Ama darbelerin tarihi 1908’de Abdülhamit Han’a karşı yapılan darbeyle başladı. Hareket Ordusu’nun Abdülhamit Han’ı tahtan indirmesinin ardından başımıza örülen çorapları hepimiz hatırlıyoruz. Onun ardından bir sürü darbe devam etti. Ortak özelliği şudur. Kendilerine bu memlekete hizmet etme görevi verilmiş olanlar ister sivil bürokrasi olsun ister asker bürokrasi olsun, kendilerini devlete bu devletin milletine hizmet etmek için görev verilmiş olanlar, kendilerini halkın üstünde tutular. Kendilerini bu milletin üstünde tuttular. Ortak yanları buydu. Hepsinde aynı kafa vardır. Halk için halka rağmen lafı bu milletin kulaklarından asla çıkarılmamalı, asla unutulmamalıdır. Halkın en iyi şeyi bileceğini, milletin iradesinin üzerinde başka bir irade olamayacağını bizim genç nesillerimize güçlü şekilde öğretmemiz ve onlara bunu unutmayacak bir şekilde her seferinde hatırlatmamız gerekiyor. Aksi takdirde birileri durumdan vazife çıkarırlar, geçmişte çıkardıkları gibi bundan sonra da çıkarırlar. Bu vazifeleri saydıkları şeylerle bu millete kendilerine göre kıyafet biçerler” diye konuştu.

Bu topraklarda hayatta kalmanın ve bu topraklarda hakim olabilmenin bir nöbet görevi olduğuna da değinen Başkan Büyükakın, “Rabbimiz aziz milletimize bu nöbet görevini biçmiştir. Bu manada bizim milletimiz aziz millettir. Biz Anadolu nöbeti tutmuyoruz sadece, biz dünyanın da nöbetini tutuyoruz. Bakın bizim ayrıldığımız coğrafyalarda bir daha hiçbir zaman huzur da gelmemiştir. Mesela bizim 400 yıla yakın bir süre hükmetmediğimiz Kudüs’te insanların burnu kanamamışken, Ortadoğu’da insanların burnu kanamamışken, biz oradan ayrıldıktan sonra bir daha huzur gelmemiştir. Bu millet bu manada aziz bir millettir. Bu millet Balkanlar da ‘Türk hasretle beklenendir’ sözünü söyleten bir millettir. Biz de bu milletin varisleriyiz. Bu mirası gelecek nesillere çok güzel bir şekilde aktarmalıyız” ifadelerini sarf etti.