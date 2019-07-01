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Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden 1800 kişilik spor salonun geldiği son durumu yerinde inceledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme gerçekleştirdi. Toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak spor salonunun bölgedeki gençliğin sporla buluşması için atılmış büyük bir adım olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Daha önce burada yer alan 350 kişi kapasiteli spor salonunun yerine inşaatı devam eden projemizle bin 800 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bu tesis Darıca ilçemizin salon sporlarındaki merkezi olacak. Bu gibi tesislerimiz sayesinde de Kocaeli’nde sporu yaygınlaştıracağız” dedi.


Toplamda 100 araçlık otoparkıyla 7’den 77’ye herkese sağlıklı yaşam için hizmet verecek spor salonunun büyük bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Tesisimiz, yaklaşık 30 milyon TL’lik bir yatırımımızla Darıca’mızın spor kültürüne çok ciddi katkı yapacak. Büyükşehir Belediyesi olarak geçlerimizin sporla buluşması ve spor yapma imkanlarına ulaşmasına çok önem veriyoruz. Gençlerimiz antrenman salonlarımızla da çok ciddi imkanlara kavuşmuş olacaklar. Tesisimiz tamamlandığında Darıca’daki gençliğimizin sporla buluşması için çok hayırlı bir adım atmış olacağız. Kocaelili her insanımızın spor yapmasını istiyoruz. Tesisleşmede atacağımız her adım bu hedefe uygun olacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
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