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Başkan Büyükakın, Ormanya’da

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da ailelerin hafta sonu etkinliklerine eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Ormanya’yı altı milyon kişi ziyaret etti’’ dedi.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:46
Başkan Büyükakın, Ormanya’da

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da ailelerin hafta sonu etkinliklerine eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Ormanya’yı altı milyon kişi ziyaret etti’’ dedi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dünyanın üçüncü ve Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı olan Ormanya’da hafta sonunu keyifli bir şekilde geçiren ailelere eşlik etti. 4.000 dönüme yayılan, 73 farklı türde 871 hayvanın yer aldığı Ormanya’da 30 karavan 50 çadır kapasiteli alanın yanı sıra 500 araçlık ücretsiz otoparkın olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “2018 Mayıs ayında hizmete açılmasıyla bugüne kadar altı milyonu aşkın ziyaretçimizi Ormanya’da ağırladık. Ailelerimizin ve özellikle çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bize enerji veriyor” dedi.


26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru ve 3 bin kişilik mesire alanına sahip olmasıyla Ormanya’ya çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgisinin olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde 67 türde 768 adet hayvan bulunmaktadır. Vahşi Yaşam Alanımızda ise Ala Geyik, Kızıl Geyik, Ceylan, Karaca, Dağ Keçisi ve Yılkı atlarının yer aldığı 40’ar dönümden oluşan toplamda 9 adet yaşam alanı vardır. Bu alanda 6 türde 118 adet hayvan bulunmaktadır. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Ormanya her geçen daha da güzelleşecek ve vatandaşımıza daha güzel hizmet verecek” diye konuştu.


Başkan Büyükakın, daha sonra bölge insanının ev ürünlerinin sattığı stantları da ziyaret ederek, bereketli işler diledi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:46
  1. doğa

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