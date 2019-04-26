Başkan Büyükakın, muhtarlarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ve Körfezli muhtarlarla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Turkiye Muhtarlar Dernegi Kandıra Sube Başkanı Mustafa Satılmış ve Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Büyükakın, “Mahallelerimizde ve köylerimizde muhtarlarımızla buluşacak, yapılacakları yerinde göreceğiz. Yaşadığımız bu kenti güzelleştirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz. Muhtarlarımıza dönük her türlü desteği vermenin yanı sıra iletişim hatlarımızı güçlendirerek vatandaşımızın derdine derman olacağız. Demokrasinin ve hizmetlerin en önemli görevini ifa eden muhtarlarımızla birlikte yol yürüyeceğiz” dedi.

“Kocaeli’nin kaybedecek tek bir dakikası, tek bir günü yoktur” ifadelerine yer veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Son 15 yılda ülkemiz ve kentimiz her alanda ciddi bir gelişme ve kalkınma dönemi geçirdi. Şimdi bunu çok daha büyük atılım ve reformlarla ilerletip yolumuza devam edeceğiz. Kocaeli’ndeki muhtarlarımız da yaşanacak bu sürecin tam merkezinde yer almaktadır. Ülkemizi ve kentimizi 2023 hedeflerine ulaştıracak çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.