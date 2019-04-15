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Başkan Büyükakın; ‘’Muhtarlarımızla garibe sahip çıkacak, yetimin başını okşayacağız’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
Başkan Büyükakın; ‘’Muhtarlarımızla garibe sahip çıkacak, yetimin başını okşayacağız’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, muhtarlarla birlikte gariplere sahip çıkarak yetimin başını okşayacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Izmit Turgut Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt ve azaları ile birlikte Kartepe Muhtarlar Dernegi Huseyin Turker ve yönetimleriyle bir araya geldi. Muhtarları bir ekip arkadaşı olarak gördüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımızla birlikte inşallah güzel hizmetlere birlikte koşacağız. Garip gurebaya birlikte sahip çıkacak, yetimin başını okşayacağız. Bizler gibi muhtarlarımızın da sorumluluğu büyük” dedi.


Hizmet gereklidir ama yeterli değildir


Kocaeli’nin yaşayan herkesin mutlu olduğu, yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir olması için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacaklarını konuklarına bir kez daha ifade eden Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımızla özel projeler üretecek, yeni belediyecilik anlayışına birlikte geçiş yapacağız. Tarihten geleceğe kadar yüzlerce başlıkta halkımızın taleplerine cevap vereceğiz. Şunu iyi biliyoruz ki hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Asıl olan gönüllere girmektir. Bu yaklaşımı muhtarlarımızla birlikte sergileyecek, hizmet ve eser siyasetimizin rotasını da hedefini de beraber belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.


Kentimizin en önemli gücü milletimizdir


Muhtarlarımızla yakın bir iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve kentimizin en önemli gücü milletimizdir. Bize güç veren milletimize hizmet etmek için muhtarlarımızla da birlikte yol yürüyeceğiz” dedi.


Muhtarlarla olan birlikteliğinde vatandaşlarla tesis edilen gönül bağının eseri olan hizmet ve eser siyasetini bilgi, teknoloji ve katılımcılık ile güçlendireceklerini de söyleyen Büyükakın, Kartepe Muhtarlar Derneği ve İzmit Turgut Mahallesi Muhtarı ile azalarına nazik ziyaretleri için ayrıca teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
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