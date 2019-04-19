0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Büyükakın, makamını 6. sınıf öğrencisi Aktaş’a bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

19 Nisan 2019 Cuma 17:17
Başkan Büyükakın, makamını 6. sınıf öğrencisi Aktaş’a bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Enes Aktaş’a devretti.


“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi. Başkan Büyükakın’dan koltuğu devir alan Enes Aktaş’ın ilk talimatı, okullara kodlama ve robotik sınıfların yapılması oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerinden tüketici hakları semineri
    1. Öğrencilerinden tüketici hakları..
    2. Zabıt katibi rüşvet iddiasıyla..
    3. Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin 3..
    4. Altının kilogramı 238 bin 600 liraya..
    5. Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı..
    6. OYDER başkanlığına yeniden..
    7. Ömer Halis Demir, futbol turnuvası..
    8. Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı..
    9. Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    10. Başkan Büyükakın, makamını 6. sınıf..
    11. Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan..
    12. Başakşehir’de tiyatro festivali adı..
    13. Yıldız futbolcu 1,5 milyon TL'lik..
    14. FETÖ'nün 24 sanıklı ‘Sultan Baba'..
    15. Okan Buruk kimdir nereli ve kaç..
    16. U15 Milli Takımı, Beyaz Rusya'yı 1-0..
    17. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi
    18. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    19. Böbreğinde 10 santimetre tümör tespit..
    20. Yüksekova’da mühimmat ele geçirildi
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi