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Başkan Büyükakın, "Kocaeli büyüdükçe Türkiye’de büyüyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Başkan Büyükakın, "Kocaeli büyüdükçe Türkiye’de büyüyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın AK Parti Gebze Genişletilmiş 99. İlçe Danışma Meclisine katıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze Genişletilmiş 99. İlçe Danışma Meclisine katıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı danışma meclisinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teşkilatlarda önceki dönemlerde görev yapmış ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat üyeleri de katılım sağladı. Mecliste konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Şüphesiz bizim en güçlü yanımız teşkilatımızdır. Güçlü bir teşkilat yapısı olmayan siyasi partiler adeta köksüz bir ağaca benzerler. Ben bunu her ilçe teşkilatlarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde altını çize çize anlatıyorum. Güçlü teşkilatları olmayan belediye başkanları da köksüz bir ağaçtır. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü teşkilatlarımız bizim sahada gözen gözümüz, duyan kulağımızdır” dedi.


Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bizim mesajlarımızı anlatan yegane aracılarımız teşkilatlatımızdır. Sizler olmadan bizlerin bir adım atması veya başarıya ulaşması mümkün değildir. Ordusu olmayan komutana benzer teşkilatı olmayan liderler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başarısının arkasındaki gücün bu teşkilatlar olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Siz kıymetli teşkilatımıza da bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:50
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