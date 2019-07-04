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Başkan Büyükakın, Kandıra’ya çıkarma yaptı

Kocaeli’nin en önemli turizm bölgesinde incelemeler yapan Başkan Büyükakın, “Turizm sektörü şehrimizde her geçen yıl yaptığımız çalışmalarla gelişim göstermektedir” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Başkan Büyükakın, Kandıra’ya çıkarma yaptı

Kocaeli’nin en önemli turizm bölgesinde incelemeler yapan Başkan Büyükakın, “Turizm sektörü şehrimizde her geçen yıl yaptığımız çalışmalarla gelişim göstermektedir” dedi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her yıl binlerce insanı Karadeniz’in eşsiz sularında konuk eden Kandıra’nın Seyrek, Kumcağız ve Babalı bölgelerinde inceleme yaptı. Çağın getirdiği etkenler nedeniyle dünyada ve ülkemizde kirletilen denizlerin aksine halkımıza sağlık güvencesi ile yüzebileceği ve keyifli vakitler geçireceği çevreci plajlar kazandırdıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu yönde Kocaeli’nde çok büyük adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Ekonomik alanda değer kazanan turizm sektörü, şehrimizde her geçen yıl yaptığımız çalışmalarla gelişim göstermektedir” dedi.



Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, büyükşehir ve ilçe belediyesi teknik personellerinin de hazır bulunduğu incelemelere Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal da eşlik etti. Sahillerdeki son durumu vatandaşların katılımlarıyla denetleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin kurmuş olduğu Turizm Müdürlüğü vasıtası ile turizm alanında yetkin kadrolarla çalışma imkanı sağlanmıştır. Farklı şehirlerden bölgemize doğa yürüyüşlerine, denizlerimizin keyfini sürmek için plajlarımıza gelen binlerce konuğumuzu özellikle Kandıra ilçemizde ağırlıyoruz. Bu gibi ilerlemeler aynı zamanda bölge olarak ekoturizm noktasında gelişmemize de imkân sağlıyor” diye konuştu.


Karadeniz sahillerinde belirledikleri alanlarda gençlik hizmetlerinin gelişmesi ve bu alanların daha aktif bir şekilde kullanılması için hazırlıkların bitme aşamasına geldiğini de belirten Başkan Büyükakın, “Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlere kendilerini daha donanımlı yetiştirmeleri için elimizden gelen tüm destekleri verdik, vermeye de devam ediyoruz. Büyükşehir olarak gençlerimizin bizden beklentilerini biliyor ve buna göre adımlarımızı atıyoruz” şeklinde konuştu.


Turizm alanında Kocaeli’nin çok büyük ilerleme kat ettiğini de dile getiren Büyükakın, “Gerek valilik gerek Büyükşehir Belediye’miz gerekse de ilçe belediyelerimizin yaptığı çalışmalarla Kocaeli’nde tartışmasız olarak çevre konusunda çok önemli aşama kaydettik. Mavi bayraklı plajlarımızın varlığı da bu gelişime büyük destek verdi. Bununla birlikte kentimizde turizmin gelişimine bütüncül bir yaklaşımla bakıyoruz. Her başlık kendi içerisinde büyük öneme ve hassasiyete sahiptir. Kültürel kazanımlardan, gençlik hizmetlerine, spordan ulaşım ve çevre yatırımlarına kadar her alan turizm konusundaki hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacaktır” diyerek halkın taleplerine dönük hızlı ve kararlı adımlar atacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
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