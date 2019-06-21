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Başkan Büyükakın Hollanda Başkonsolosu’nu ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

21 Haziran 2019 Cuma 16:44
Başkan Büyükakın Hollanda Başkonsolosu’nu ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Amsterdam Belediyesi arasındaki ilişkilerin ilk olarak 1999 yılındaki Büyük Marmara depreminin ardından gerçekleştirildiğini dile getiren Büyükakın, “1999 depreminde kentimize yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Marmara Depreminin ardından MERP (Marmara Depremi Rehabilitasyon Projesi)kapsamında Gülen Yüzler kurularak faaliyete geçmiş, yoluna güçlü bir şekilde de devam etmektedir. Bu kapsamda farklı dönemlerde iş birliğimizi Hollanda’daki yerel yönetimlerle sürdürdük” dedi.


“Yerel, genel ve uluslararası birçok konu ele alındı”


İtfaiye, ulaşım, çevre ve farklı başlıklarla Hollanda’nın Amsterdam Belediyesi ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini konuk Başkonsolos Bart Van Bolhuis’e aktaran Başkan Büyükakın, “400.yıl etkinlikleri, tarihi mekanlar ve çeşitli kültürel alanlarda ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. İki ülke arasında bir dönem yaşanan dış politikadaki olumsuz gelişmeler nedeniyle ilişkilerde yaşanan yavaşlamanın ardından yeniden bir ivme yakalanmasının önemine de değinilen görüşmede, yerel, genel ve uluslararası birçok konu ele alındı.


“Marmara’yı bir bütün olarak görüyoruz”


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç’ün de yer aldığı ziyarette, Marmara Belediyeler Birliği ile olan çalışmalar hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi veren Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Kocaeli özelinde sunabilecekleri katkıları da ifade etti. Marmara’yI bir bütün olarak gördüklerini belirten Büyükakın, “Marmara’daki tüm belediyelerimizle birlikte bölgeyi ilgilendiren her konuyu birlikte çalışacağız. Bu konuda sizlerin de önerilerini alabiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:44
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