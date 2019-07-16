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Başkan Büyükakın, 15 Temmuz Şehidi Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekatçı Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 Salı 11:01
Başkan Büyükakın, 15 Temmuz Şehidi Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekatçı Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca’da ikamet eden ve Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda görevli iken 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan 15 Temmuz Şehidi Özel Harekatçı Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti. Anne Fatma Zengin’e taziyelerini ileten Başkan Büyükakın’a, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay eşlik etti.


15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk Milleti’nin kazandığı demokrasi zaferinin yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehidi Edip Zengin’in ailesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Başkan Büyükakın, “Milli iradenin ve beraberliğin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de bir kez daha acil şifalar ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:01
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