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Başkan Büykkılıç Kazancılar Şarşısında

Seçim çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:08
Başkan Büykkılıç Kazancılar Şarşısında

Seçim çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç Kazancılar Çarşısının yeni ve modern bir görünüme kavuşması için KTO ile işbirliği içerisinde proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen ve yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi’ne açılan kapıları ile Kayseri’nin en önemli ticaret merkezlerinden olan çarşının, adeta Kayseri ekonomisin kalbi olduğunu ve İstanbul için Tahtakale ne kadar önemli ise Kayseri içinde Kazancıların o denli önemli olduğunu kaydetti. Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi sınırları içerisinde bulunan ve genellikle sarraflarımızın yoğunlukta bulunduğu Kazancılar Çarşı’mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için farklı projeler hazırladık. Tarihi Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi’ne açılan kapıları ile önemli bir ticaret merkezi konumundaki Kazancılar Çarşısı, yıllardır süregelen ticari yapısı ile şehrin can damarı konumundadır. Buranın bölgesindeki tarihi dokuya yakışır bir şekilde yeniden planlanmasını yaparak, bölgesi ile bütünleşmesini sağlayacağız” dedi.


Çarşı esnafları Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden dolayı çiçek takdim ederek, yeni dönemde başarılar dilediler. Alışveriş yapan ve şehir dışından gelen vatandaşlarda bu zamana kadar birçok ili görme imkanı bulduklarını ancak Kayseri’nin şehircilik alanında birçok ilden çok önde olduğunu belirterek tarihi, kültürü, Erciyes’i ve en önemlisi misafirperverliği ile gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.


Dükkan sahiplerinden gelen çay ve kahve ikramlarını geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, Memleket İşi Gönül İşi diyerek çıktıkları kutlu yolda tevazu-samimiyet-gayret ile çok çalışacaklarını ve Kayseri halkının güvenine layık olacaklarını söyledi. Büyükkılç’a temaslarında, Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ile İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:08
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