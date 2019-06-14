0553 313 94 23

Başkan Bulut’un tatil mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, okulların tatile girmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:12
Başkan Bulut’un tatil mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, okulların tatile girmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, Geleceğin teminatı olan çocukların zorlu ve koca bir eğitim yılını daha geride bırakıldığını belirtti. Bulut, “Yaz Tatili boyunca dinlenme imkânı bulacak olan öğrencilerimiz, dinlenmenin yanı sıra kendilerini geliştirici aktivitelerle ilgilenmeli, bol bol kitap okumalı ve eksiklerini, başarısızlık olarak düşünmeden tatillerini iyi değerlendirerek önümüzdeki yılın hazırlıklarını yapmaya başlamalıdırlar.2018-2019 eğitim öğretim yılını geride bırakarak yaz tatiline giren tüm çocuklarımıza ve onların başarısı için gece gündüz demeden gayret gösteren eğitimcilerimiz ile velilerimize iyi tatiller diliyorum” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:12
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuzeli’nde öğrencilerin karne heyecanı
    1. Yavuzeli’nde öğrencilerin karne..
    2. Afyon BİLSEM’den Park Afyon AVM’de..
    3. Cami ve taziye evi inşaatları sürüyor
    4. Tarihi kalede yangın çıktı
    5. KADEM'den Babalar Günü'ne özel video
    6. Putin: "Suriye’de Türkiye, Rusya ve..
    7. Gürkan’dan öğrencilere mesaj
    8. Kağıt toplayıcısından E-5'te ölüme..
    9. Konya’da YKS’ye girecek öğrencilere..
    10. SAMULAŞ’ta ’temizlik’ seferberliği
    11. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4..
    12. Erzincanlı muhtar başarılı öğrencilere..
    13. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5..
    14. SCO liderleri "Bişkek Deklarasyonu"nu..
    15. (Özel) Fatih’te hareketli dakikalar
    16. Başkan Bulut’un tatil mesajı
    17. Dev uçak böyle batırıldı
    18. Halkbank’tan ATSO üyelerine İvme..
    19. Başkan Aydar, çocuklarla basketbol..
    20. Toplu taşıma araçlarına klima denetimi
    21. Murat Alan kimdir? Murat Alan nereli..
    22. Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden..
    23. Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde..
    24. Körfez’deki patlamanın yankıları..
    25. Bolu’da ev yangını
    26. Osmaniye’de yaz spor okulları..
    27. 2. Kademe Pilates Antrenör Kursu..
    28. "Polenler alerjik bünyeleri hasta..
    29. Üsküdar’da tek teker üzerinde..
    30. Başkan Bulut’un Jandarmanın kuruluşu..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...