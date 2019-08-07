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Başkan Bulut’un Kurban Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
Başkan Bulut’un Kurban Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, mesajında bayramın Türkiye ile birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ettiğini belirterek, "Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Ebedi kardeşliğimizi güzel duygularla pekiştirdiğimiz bayram günlerinde daha bir muhabbetle kucaklaşıyoruz. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Kurban bir nevi elimizle verdiğimize gönlümüzü de vermektir. Bu günler, Hac ibadetinin ifa edildiği, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslümanın, dualar eşliğinde, kardeşlik manzarası ortaya koyduğu günlerdir. Bu vesile ile Kilisli hacılarımız ve tüm hacılarımızın da ibadetlerinin kabul olmasını Rabb’imden niyaz ederim. Bayram bütün kardeşlerimizle birlikte yaşanabilirse anlamlıdır. Dayanışma içerisinde, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını alarak, çocukları, öksüzleri ve yetimleri sevindirerek bayram sevincini çoğaltmalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu bayram vesilesiyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, Bayramın, Kilis’imiz, ülkemiz, islam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
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