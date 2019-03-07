Başkan Bulutlar’dan Regaip Kandili mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Regaip Kandilini kutlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Orhan Bulutlar, "Regaip, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı bir rahmet gecesidir. Toplum olarak bu mübarek geceyi değerlendirerek birbirimize kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Üç aylar diye bilinen çok bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili, bizlere hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah’ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin tüm İslam alemine, Erzurum’umuza ve Palandökenimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.