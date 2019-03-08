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Başkan Bulutlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı

Erzurum Merkez Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

08 Mart 2019 Cuma 09:12
Başkan Bulutlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı

Erzurum Merkez Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Palandöken Belediye Başkan Orhan Bulutlar mesajında şu ifadeler yer verdi;


”Kadınların hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının ilk şartıdır. Biz tarih boyunca ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ fikrindeki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, her türlü istismarı elinin tersiyle iten, kadını her zaman ve zeminde, baş tacı eden bir geleneğin temsilcileriyiz. Kadınlar hayatın her alanında etkin rol üstlenmekte, ancak başarıya uzanan yolda önlerine çıkan birçok engelle mücadele etmek zorunda kalan yine kadınlarımızdır. Şunu biliyoruz ki, tarih boyunca savaşlar, terör, şiddet ve yoksulluk en çok kadınları vurmuştur. Özellikle terör konusunda yaşanan acı tecrübeler, ateşin en çok da şehitlerimizin annelerini, eşlerini ve yakınlarını yaktığını göstermiştir. En büyük arzumuz, en büyük isteğimiz huzurun, kardeşliğin ve dostluğun dünyayı şefkatle, sevgiyle sardığını, kucakladığını görmektir. Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutluyor, başta şehit anneleri olmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:12
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