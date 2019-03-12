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Başkan Bulutlar: “12 Mart milli bir duruştur”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

12 Mart 2019 Salı 09:26
Başkan Bulutlar: “12 Mart milli bir duruştur”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Bulutlar mesajında; 1916 yılında başlayan ve 2 yıl boyunca devam eden işgal günlerinin, tarihin sayfalarına acı, kan ve gözyaşlarıyla yazıldığını vurgulayan Bulutlar, 12 Mart’ın, milli bir duruş ev aynı zamanda mücadele azmine gösterilebilecek en güzel örneklerden birisi olduğunu kaydetti. Başkan Bulutlar, Ermeni zulmü altında açı çeken yöre halkının, 12 Mart sabahı doğan güneşle birlikte aydınlık günlere yelken açtığını belirterek, “Esaretin gölgesinde yaşayan, zulmün ve mezalimin tüyler ürperten yüzünü gören Erzurumlu hemşerilerimiz, Kazım Karabekir Paşa’nın komutasındaki aslanların şehre girmesiyle birlikte ‘Allah Allah’ nidalarıyla yeniden cana gelmiştir. 12 Mart, bu nedenden dolayı bir şahlanış; mukaddes vatan toprağının gözünü kan bürümüş düşmanın elinden kurtarılış ve tüm dünyaya bu necip milletin kuvvetinin gösteriliş günüdür. Bu vesileyle vatan topraklarının düşman güçlerinden geri alınması sürecinde Türk Milletine baş Komutanlık yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mübarek Şehrimizin kurtuluş günü, hepimize kutlu olsun.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:26
  1. doğa

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