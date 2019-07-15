Başkan Bozkurt’un 15 Temmuz mesajı
Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 3.15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt mesajında "15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainlere asil milletimiz gereken en büyük cevabı vermiştir. Ülkemizi bölmek, parçalamak ve ülkemizde kardeşliğimize zarar vermek isteyenlere aziz milletimiz 15 Temmuz’da gerekli cevabı vermiştir. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında aziz Türk milletimizi bulacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten başta milletimizi kutlarken, demokrasi şehitlerimize rahmet diliyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah, bir daha bu millete darbe girişimlerini yaşatmasın’’ ifadelerine yer verdi.
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