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Başkan Bozkurt’tan Şuhut’a 3 yeni müjde

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yeni dönemde yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, doğal patates soğuk hava deposu ve atık suların tarımda kullanılması çalışmaları müjdesini verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:20
Başkan Bozkurt’tan Şuhut’a 3 yeni müjde

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yeni dönemde yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, doğal patates soğuk hava deposu ve atık suların tarımda kullanılması çalışmaları müjdesini verdi.


Başkan Bozkurt, her bir projemizin nereye, ne şekilde, hangi kurumlarla birlikte gerçekleştireceğimiz hususunda altyapısının mevcut olduğunu, planlanan bu çalışmaların altı dolu projeler olduğunu anlattı. Eski Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Ak Parti hükümetleriyle birlikte Şuhut’ta son 10 yıldır muhteşem çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydeden Bozkurt, “Yeni dönemde inşallah bu çalışmalarımızı taçlandıracak muhteşem eserleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Veysel Eroğlu ile birlikte hayata geçireceğiz” dedi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının ilçeye yakışmayan ve yetersiz gelen bir bina olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “İnşallah Bakanımız ve Milletvekillerimizin de desteği ile modern ve Şuhut’a yakışır yeni bir Emniyet Müdürlüğü binasını ilçemize İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle kazandıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle ilçemizde dağları delerek doğal patates depoları inşa edeceğiz. Proje sayesinde hem patatesimizin çürümesi önlenecek, hem de ekonomik konumunun artmasının yanı sıra saklama ömrü uzayacak. Ayrıca ilçemizde 2010 yılında kazandırılan Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suların artık tarımsal sulamada kullanılacak" dedi.


Yeni dönemde hükümet yatırımlarının bugüne kadar olduğu devam edeceğinin altını çizen Başkan Bozkurt, “Biz takibini yapacağız, Bakanımızın ve vekillerimizin desteği ile hükümet yatırımlarının merkezi yine ilçemize olacak. İnşallah yeni dönemde ilçemize kazandırdığımız Atık Su Arıtma Tesisine ilave olarak sulama sistemleri vasıtası ile yaklaşık 1500 dekarlık mümbit araziyi suyla buluşturacağız. Bu sayede hem çiftçimize destek hem de suyun boşa akmasına engel olmuş olacağız. Şuhut, tarım ve hayvancılık alanında daha fazla söz sahibi olacaktır. Yeni dönem için 3.müjdemiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  1. doğa

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