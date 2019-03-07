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Başkan Bozkurt’tan Regaip Kandili mesajı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan adayı Recep Bozkurt Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:04
Başkan Bozkurt’tan Regaip Kandili mesajı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan adayı Recep Bozkurt Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt, mesajında, Regaip Kandil’inin tüm İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. "Rahmet kapılarının açıldığı manevi duyguların doruğa çıktığı kandil gecelerinde avuçlarımızı, bütün mazlum ve mağdurlar için göğe kaldırmalıyız" diyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ‘’Regaip, kelime anlamıyla, ’’çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen’’ anlamlarına gelir. Bu mübarek Regaip Kandili gecemizde Yüce Allah; kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır. Mübarek üç aylara girmemizi müjdeleyen Regaip Kandili’nin coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyaya barış getirmesini ve ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün Şuhutlu hemşehrilerimin Regaip Kandili mübarek olsun, ilahi şefkat ve rahmet bütün dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirsin" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:04
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