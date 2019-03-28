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Başkan Bozkurt’a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

İnönü Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İnönü Belediye Başkan Adayı Kadir Bozkurt, ilçede gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde coşku ile karşılandı.

28 Mart 2019 Perşembe 16:00
Başkan Bozkurt’a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

İnönü Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İnönü Belediye Başkan Adayı Kadir Bozkurt, ilçede gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde coşku ile karşılandı.


İnönü’de 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları ilçe sakinlerine anlatan İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt, mahalle mitingleri kapsamında Yenice Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Bozkurt, mitingde 5 yıllık süre içerisinde 52 milyon liralık yatırımın ilçeye kazandırıldığını belirtti. 4 yıl önce eski bir belediye binası, yol kenarına hapsedilmiş ve hurdalığa dönmüş bir şantiye, kullanılamaz haldeki parklar ve borçlu bir belediye ile karşılaştıklarını belirten Kadir Bozkurt, 5 yıllık görev süreleri içerisinde yeni bir belediye binası, 35 bin metre kare arazi üzerine modern bir şantiye, 1 milyon 200 bin liralık araç filosu, 2 kapalı pazar yeri, tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayan içerisinde düğün ve toplantı salonu, çok amaçlı salonlar, dijital kütüphane ve kafeteryası bulunan belediye hizmet çarşısı, Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi, hamam, sosyal tesisler, mahalle yollarına kilit taş döşemeleri gibi birçok çalışmayı ilçeye kazandırdıklarını söyledi. İlçe halkının yıllardır mağdur olduğu Martlı Suyu sorununu 52 günde çözerek ilçedeki 65 sokak çeşmesinden Martlı Suyu’nu akıttıklarını aktaran Bozkurt, belediyenin şuanda kimseye borcu olmadığını ifade etti. Yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bozkurt, ilçenin imar sorununun çözülmesi, küçük sanayi sitesi, pınarbaşı havuzlarının yenilenmesi, ılıca çamaşır yıkma yeri ve dinlenme alanı yapılması, kapalı devre sulama sisteminin kurulması, Karargah Müzesi Restorasyon ve Peyzaj Projesi ve halı saha konularında projelerinin olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:00
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