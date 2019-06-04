Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı Eskişehir’in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı.

Eskişehir’in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazını İnönü Sultan Alaaddin Camide kılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, vatandaşların bayramını kutladı. Namaz sonrası cami bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında İnönü Belediyesi tarafından vatandaşlara çay ve tatlı ikramında bulunuldu. Başkan Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı ve nice bayramlara erişebilmek dileğinde bulundu. Başkan Bozkurt, daha sonra bayramlaşma programına İnönü İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan polis memurların ve askerlerin bayramlarını kutlayarak devam etti.

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