Başkan Bozkurt muhtarlarla iftar programında bir araya geldi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt organize edilen iftar yemeğinde mahalle ve köy muhtarları ile bir arya gelerek tanışma ve kaynaşmanın örneğini sergiledi.

Devrek Çınar Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde iftar davetine iştirak eden muhtarlara teşekkür eden Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malumunuzdur belediye başkanlığımın yaklaşık üçüncü ayındayım. Genellikle mahalle muhtarlarımız ile tanışıyoruz istedim siz ki çok değerli köy muhtarlarımız ile bir araya gelerek hem tanışalım hem de bir birimize hangi konularda nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuları ele almak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle birlik beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir konu olma tekrar bizleri kırmayarak davetimize iştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına; AK Parti Eski Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, CHP İlçe Başkanı Yaşar Bükrü, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle ve köy muhtarı katıldı