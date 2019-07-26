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Başkan Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde Plan Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçildi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nde Plan Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:41
Başkan Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde Plan Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçildi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nde Plan Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçildi.


Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin gerçekleştirilen Olağan Meclis Toplantısında, birlik teşkilat yapılanması yenilendi. İnönü Belediyesi’nin de yer aldığı ve aynı zamanda 116 belediye üyeliğine sahip olan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, jeotermal kaynağa sahip üye belediyeler ile bir araya gelerek jeotermal enerjinin kullanım alanlarına ilişkin çalışmalar yapmaktadır.


Yenilenen birlik teşkilatlanmasında yapılan oylamada, Plan Bütçe Komisyon Üyesi olarak İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt seçildi.


Başkan Bozkurt, ’’Görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek, ülkemize, şehrimize ve ilçemize katkı sağlayabilmek için var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:41
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