Başkan Bozkurtİlçe Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundu Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 25 Ağustos Zafer Şenlikleri için yürütülen çalışmalar kapsamında Şuhut İlçe Şehir Stadyumunda bir takım incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 25 Ağustos Zafer Şenlikleri için yürütülen çalışmalar kapsamında Şuhut İlçe Şehir Stadyumunda bir takım incelemelerde bulundu.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 25 Ağustos Zafer Şenlikleri hazırlıkları kapsamında Şuhut İlçe Şehir Stadyumunda bir takım incelemelerde bulundu. Başkan Bozkurt’a incelemeler esnasında, Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Zeybek eşlik etti. Başkan Bozkurt, çalışmaları yürüten personellere kolaylıklar dileyerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Bozkurt, 25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleşecek etkinliklerde sıkı bir çalışma sistemi yürüttüklerini belirtirken, tüm vatandaşları 25 Ağustos Zafer Şenlikleri etkinliklerine davet etti.

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