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Başkan Bozkurt iftarda ilçe sakinleriyle bir araya geldi

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda ilçe sakini katıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
Başkan Bozkurt iftarda ilçe sakinleriyle bir araya geldi

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda ilçe sakini katıldı.


İnönü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programı Başkan Kadir Bozkurt’un da katılımıyla Belediye Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirildi. İftar programı öncesi İnönü Belediyesi tarafından ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz’ etkinliği kapsamında topaç çevirme ve ceviz oyunu 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerinin ilgisi ile karşılaştı. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un ilçe sakinleri ile tek tek selamlaştığı ve Ramazanlarını kutladığı iftar programına edilen duaların ardından oruçların açılması ile devam edildi. Her yıl geleneksel olarak ilçeye bağlı tüm mahallelerde gerçekleştirilen iftar programlarında ilçe sakinleriyle gönül sofralarında bir araya geldiklerini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “12 yeni oluşan mahallemiz ile birlikte merkez iftar programımızda halkımız ile bir araya gelmekten dolayı son derce mutluyuz” dedi.


İnönü Belediyesi merkez iftar programı vatandaşların Başkan Bozkurt ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. Programa İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ömer Ertoy, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Tuncer, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Seyitgazi eski Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekayi Tunç, Ülkü Ocakları İnönü İlçe Başkanı Yunus Erol, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
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