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Başkan Bozkurt gençlerle buluştu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenlenen programda ilçede yaklaşık 100 kişilik genç ile bir araya geldi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
Başkan Bozkurt gençlerle buluştu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenlenen programda ilçede yaklaşık 100 kişilik genç ile bir araya geldi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Pınarbaşı havuzlarında yaklaşık 100 genç ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Gençler, Başkan Bozkurt ile sohbet ederek İnönü’ye ait çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Bozkurt, "Gençlerimizin fikir ve önerisi bizim için çok önemli. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca gençlerin toplumdaki etkinliğinin daha fazla artması için çalıştık. Her ortamda gençlerimizle bir araya geldik ve onlara değer verdiğimizi sürekli ifade ettik. Spordan, eğitime, kültürel faaliyetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alandagençlerimizi destekledik ve onlar için projeler ürettik. Bu tür programlar düzenleyerek de gençlerimizin talep, öneri ve beklentilerini dinleyip, önümüzdeki 5 yılda inşallah gençlerimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Gençler de böylesi bir programda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür dileklerinde bulundular.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
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