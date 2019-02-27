Başkan Bozkurt engelli bakım merkezini gezdi

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede yeni faaliyete başlayan Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinin düzenlemiş olduğu tanıtım toplantısına katıldı.

Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Aler Yaşam Engelli Merkezi Müdürü Samet Atagün, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Kurucu Müdürleri Umut Eroğlu ve Ali Diren, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz ve kurum amirleri katıldı.

Tanıtım programının açılış konuşmasını Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Müdürü Samet Atagün gerçekleştirdi. Müdür Atagün günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirerek katılımcı misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Tanıtım programının ardından Başkan Bozkurt başta olmak üzere Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe ve beraberindeki heyet Engelli Yaşam Merkezini gezerek burada bulunan engelli hastalarla bir süre sohbet etti. Akabinde engelli hastalar tarafından başkan Bozkurt ve beraberindeki heyete çay ikramında bulunuldu. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.