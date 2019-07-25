Başkan Bozkurt belediye birimlerini ziyaret etti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi iç birimlerini ziyaret ederek belediye personellerinin sorunlarını dinledi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi iç birimlerini ziyaret ederek belediye personellerinin sorunlarını dinledi. Şuhut Belediye Başkanı Başkanı RecepBozkurt, personellerle hasbihal ederek sorunlarını dinledi. Birimlerin çalışmaları ile ilgili bilgiler edinen Başkan Bozkurt, belediye birim personelleri ile fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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