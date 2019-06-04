Başkan Bozdoğan, temizlik işleri personeliyle bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, onlarla bayramlaştı.

Bozdoğan ile Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personelle buluştu. Personelin tek tek elini sıkarak,bayramlarını kutlayan Bozdoğan, çalışanlarla bir süre sohbet etti. İyi bir inanç ile iyi bir eğitimin insanı ahlak konusunda yücelteceğini belirten Bozdoğan, "Bu süreçte dostluk ve kardeşlik içerisinde birbirimize olan bağlılığımızı devam ettirelim. İyi bir inanç ve iyi bir eğitim gerçekten de ahlak konusunda bizi yüceltir, daha temiz olmamızı sağlar. Her zaman söyleriz. Onurdur, gururdur, ahlaktır. Bunlar erdemin saç ayaklarıdır ve bizi bu konuda ne kadar güçlü olursak, ne kadar onurlu ve dik durursak elbette ki bundan hepimiz gurur duyarız. Önemli olan dürüstlüktür, ahlaktır, erdemdir. Siyasi düşünceler farklıdır ama insan olgusu benim gözümde daha farklıdır" dedi.

Tarsus’ta günlük 350 bin ton çöpün toplandığını söyleyen Bozdoğan, “Bu kolay bir şey değil, kişi başına 1 kilogram düşüyor ve bu kiri ortadan kaldıran, temizleyen sizlersiniz. Gerçekten de emeğinizin karşılığı parayla ölçülmez. İşte bu bir inanç meselesidir. İşte bu eğitim meselesidir. O yüzden hepinizle gurur duyuyorum. Ben bu 5 yıllık süreç içerisinde gerçekten sizlerle çok iyi bir yolculuğa çıktığımdan kesinlikle eminim. Biz birbirimize karşı dürüst, birbirimize karşı onurlu ve duruşumuzda hiçbir değişiklik olmadığı sürece başarmamamız için hiçbir neden yok. Üreten insanın bu memlekete de, bu ülkeye de her türlü faydası vardır. Önemli olan o kötü dediğimiz tüketmektir. Ben tekrar bayramınızı canı gönülden kutlarken, en ufak bir olayda bir abiniz gibi, bir kardeşiniz gibi görmenizi istiyorum” diye konuştu.