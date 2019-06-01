0553 313 94 23

Başkan Bozdoğan, personel ile bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
Başkan Bozdoğan, personel ile bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Bozdoğan, “Ben sizlerle bu 5 yıllık süreç içerisinde yol arkadaşlığı, iş arkadaşlığı yapacağım ve bu süreç içerisinde hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız, dostumsunuz” dedi.


Başkan Bozdoğan, bayram tatili öncesinde son mesai gününde meclis salonunda belediye personeli ile bir araya geldi. Belediye çalışanlarının bayramını kutlayan Bozdoğan, duygusal bir konuşma yaparak, “Bayramlar bizim için çok farklı, dostlukların daha çok pekiştiği, birlikteliğimizi daha iyi görebildiğimiz, insanların bazen özlemlerini, bazen sevdalarını ortaya koyduğu bir süreç. Elbette hepimizin bayramlarla ilgili çok güzel anıları vardır. Mutlaka hep geçmişte bayramlar deriz. Maalesef bu bayram çok sevdiğim insanla ben de birlikte kutlayamayacağım. Onu kaybettim 6 ay önce, onun çok büyük özlemi var tabi, Allah hiçbir zaman sevdiğiniz insanları, değer verdiğiniz insanları başınızdan eksik etmesin. Kaybedince değeri çok fazla oluyor, inanılmaz fazla oluyor” diye konuştu.



“Hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız, dostumsunuz”


Beş yıllık süreçte Tarsus’la ilgili çok güzel projelerinin olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Üreten bir Tarsus, eğiten bir Tarsus ve sağlıklı Tarsus dedik. Aslında bir şehir için genel bir performans düşündüğünüz zaman bir kent geliriyle sağlığıyla ekonomisiyle vardır ve bu ögeler ne kadar güçlü olursa bu ögeler meydana gelirken de bizlerin o özverili çalışmalarında kimseye çaldırmadan, çırptırmadan bu işleri başarırsak emin olun 5 yıl sonra herkes bize ‘Allah razı olsun’ der. Ben sizlerle bu 5 yıllık süreç içerisinde yol arkadaşlığı, iş arkadaşlığı yapacağım ve bu süreç içerisinde hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız, dostumsunuz. Bu bayramda da emin olun ben buraya geleceğim, çalışacağım. Yapacak daha çok işim var çünkü. Mesaiyi hiçbir zaman farklı bir olgu olarak düşünmedim. Çalışmanın mesaisi olmaz ve emin olun bu iki ay içerisinde çıkardığım dersler de çok. Önümüzdeki hedefleri koyarken de elbette ki, insanlarımıza özellikle gariban insanlarımıza destek olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.



“Tarsus, siyasetin çok üstünde”


Tarsus’un siyasi partilerin üzerinde olduğunu vurgulayan Bozdoğan, şunları söyledi:


“İlk gün müdürlerimizle bir toplantı yaptığımda ‘benim artık rozetim yok’ demiştim. Tarsus, partilerin çok üstünde demiştim. Sizlerden de bu çalışma hayatınızda en çok istediğim; mesai saatleri içerisinde de olsa siyasi olarak bir eylemde bulunmamanız. İnsanlar daha sonrasında istediğini yapabilir. Herkesin bir ideolojisi vardır, düşünceleri, fikirleri vardır ama bunlar hiçbir zaman mesainizi aksatmasın. Asıl önemli olan bu yolda hiçbir zaman geriye bakmadan birlikte ileriye yürüyeceğim insanlarsınız. Artık hedefimiz net; bundan sonra planlarımızla projelerimizle durmadan ileriye gideceğiz. Bayramınız kutlu olsun.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    1. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    2. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    3. Zabıtadan bayram denetimi
    4. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    5. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    6. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    7. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    8. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    9. Otobüste yolcular yumruk yumruğa..
    10. Kedilere mama vereyim derken 3 metre..
    11. Büyükşehir Bayrama Hazır
    12. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    13. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    14. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    15. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    16. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    17. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    18. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    19. Bünyan’da 206 Çocuk İçin Bayram Erken..
    20. Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı
    21. Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına..
    22. LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
    23. Malatya’da erken bayramlaşma
    24. Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile..
    25. Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar..
    26. 19 kilo 331 gram uyuşturucu ele..
    27. Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele..
    28. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    29. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    30. Tatile çıkarken sosyal medya..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti