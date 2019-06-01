Başkan Bozdoğan, personel ile bayramlaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Bozdoğan, “Ben sizlerle bu 5 yıllık süreç içerisinde yol arkadaşlığı, iş arkadaşlığı yapacağım ve bu süreç içerisinde hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız, dostumsunuz” dedi.

Başkan Bozdoğan, bayram tatili öncesinde son mesai gününde meclis salonunda belediye personeli ile bir araya geldi. Belediye çalışanlarının bayramını kutlayan Bozdoğan, duygusal bir konuşma yaparak, “Bayramlar bizim için çok farklı, dostlukların daha çok pekiştiği, birlikteliğimizi daha iyi görebildiğimiz, insanların bazen özlemlerini, bazen sevdalarını ortaya koyduğu bir süreç. Elbette hepimizin bayramlarla ilgili çok güzel anıları vardır. Mutlaka hep geçmişte bayramlar deriz. Maalesef bu bayram çok sevdiğim insanla ben de birlikte kutlayamayacağım. Onu kaybettim 6 ay önce, onun çok büyük özlemi var tabi, Allah hiçbir zaman sevdiğiniz insanları, değer verdiğiniz insanları başınızdan eksik etmesin. Kaybedince değeri çok fazla oluyor, inanılmaz fazla oluyor” diye konuştu.

“Hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız, dostumsunuz”

Beş yıllık süreçte Tarsus’la ilgili çok güzel projelerinin olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Üreten bir Tarsus, eğiten bir Tarsus ve sağlıklı Tarsus dedik. Aslında bir şehir için genel bir performans düşündüğünüz zaman bir kent geliriyle sağlığıyla ekonomisiyle vardır ve bu ögeler ne kadar güçlü olursa bu ögeler meydana gelirken de bizlerin o özverili çalışmalarında kimseye çaldırmadan, çırptırmadan bu işleri başarırsak emin olun 5 yıl sonra herkes bize ‘Allah razı olsun’ der. Ben sizlerle bu 5 yıllık süreç içerisinde yol arkadaşlığı, iş arkadaşlığı yapacağım ve bu süreç içerisinde hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız, dostumsunuz. Bu bayramda da emin olun ben buraya geleceğim, çalışacağım. Yapacak daha çok işim var çünkü. Mesaiyi hiçbir zaman farklı bir olgu olarak düşünmedim. Çalışmanın mesaisi olmaz ve emin olun bu iki ay içerisinde çıkardığım dersler de çok. Önümüzdeki hedefleri koyarken de elbette ki, insanlarımıza özellikle gariban insanlarımıza destek olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Tarsus, siyasetin çok üstünde”

Tarsus’un siyasi partilerin üzerinde olduğunu vurgulayan Bozdoğan, şunları söyledi:

“İlk gün müdürlerimizle bir toplantı yaptığımda ‘benim artık rozetim yok’ demiştim. Tarsus, partilerin çok üstünde demiştim. Sizlerden de bu çalışma hayatınızda en çok istediğim; mesai saatleri içerisinde de olsa siyasi olarak bir eylemde bulunmamanız. İnsanlar daha sonrasında istediğini yapabilir. Herkesin bir ideolojisi vardır, düşünceleri, fikirleri vardır ama bunlar hiçbir zaman mesainizi aksatmasın. Asıl önemli olan bu yolda hiçbir zaman geriye bakmadan birlikte ileriye yürüyeceğim insanlarsınız. Artık hedefimiz net; bundan sonra planlarımızla projelerimizle durmadan ileriye gideceğiz. Bayramınız kutlu olsun.”